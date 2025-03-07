Расписание игр 15-го тура Высшей лиги

Объявлено расписание матчей 15-го тура Высшей лиги по волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Азербайджана.

Матчи между женскими командами состоятся 11 марта. Мужчины сыграют на следующий день.

Высшая лига (женщины)
11 марта
15-й тур
16:00 UNEC - "Национальная Академия Авиации"
Спортивный зал ВК UNEC

16:00 "Муров Аз Терминал" - "Абшерон"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. "Азеррейл" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Высшая лига (мужчины)
12 марта
15-й тур
16:00 "Гянджляр" - МОИК
Сумгайытский ОСК

16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи"
Спортзал МЧС

16:00 "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта