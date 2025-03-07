Трамп допустил военное решение иранского ядерного вопроса

Президент США Дональд Трамп выступил за сделку с Ираном по его ядерной программе, но не исключил решения этого вопроса путем применения военной силы. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть два пути - военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану", - подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что способен заключить с Ираном соглашение, которое станет "столь же хорошим, как если бы США победили военным путем". Он добавил, что стремится к дипломатическому урегулированию иранского ядерного вопроса.