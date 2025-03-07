За ношение военной формы в случаях, не предусмотренных законом, военнослужащие запаса будут штрафоваться

За ношение военной формы одежды в случаях, не предусмотренных законом, лицом, которому предоставлено право ношения военной формы одежды при увольнении с действительной военной службы в запас или при выходе на пенсию, налагается штраф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, лицо, которому предоставлено право ношения военной формы одежды при увольнении с действительной военной службы в запас или в отставку, будет оштрафовано в размере от 500 до 700 манатов за ношение военной формы одежды в случаях, не предусмотренных законом.

Кроме того, за незаконное ношение военной и специальной формы одежды со знаками различия субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и работников органов прокуратуры военная и специальная форма одежды, явившаяся предметом административного правонарушения, конфискуется, налагается штраф в размере от 800 до 1000 манатов. Согласно действующему законодательству, военная и специальная форма одежды, являющаяся предметом административного правонарушения, подлежит конфискации, а также предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.