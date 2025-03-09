"Нефтчи" проиграл, "Абшерон" и "Шеки" победили
Продолжается 17-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоялись три матча.
Две из этих встреч прошли в рамках группы А. Лидер чемпионата "Сабах" сыграл с "Нефтчи" и победил. "Серхедчи" в упорной борьбе проиграл "Абшерону".
В единственном матче группы B встретились "Губа" и "Шеки". Хозяева проиграли.
Отметим, что тур завершится девятого марта.
Азербайджанская баскетбольная лига
17-й тур, 8 марта
Группа А
12:30. "Сабах" - "Нефтчи" - 105:77 (30:22, 29:13, 22:20, 25:22)
Спортивный центр "Серхедчи"
19:00. "Абшерон" - "Серхедчи" - 77:75 (17:21, 23:15, 19:13, 18;26)
Абшеронский ОСК
|
1
|
Сабах
|
17
|
13
|
4
|
1428-1214
|
30
|
2
|
Нахчыван
|
17
|
11
|
6
|
1332-1344
|
28
|
3
|
Нефтчи
|
17
|
8
|
9
|
1240-1233
|
25
|
4
|
НТД
|
17
|
6
|
11
|
1267-1358
|
23
|
5
|
Серхедчи
|
16
|
6
|
10
|
1210-1176
|
22
|
6
|
Абшерон
|
16
|
6
|
10
|
1176-1296
|
22
Группа B
16:00 "Губа" - "Шеки" - 63:66 (14:11, 14:20, 13:21, 22:14)
Спортивный центр "Серхедчи"
|
1
|
Шеки
|
17
|
13
|
4
|
1547-1359
|
28
|
2
|
Гянджа
|
16
|
12
|
4
|
1288-1138
|
28
|
3
|
Орду
|
16
|
11
|
5
|
1414-1242
|
27
|
4
|
Сумгайыт
|
16
|
6
|
10
|
1362-1490
|
22
|
5
|
Губа
|
17
|
4
|
13
|
1355-1478
|
21
|
6
|
Лянкяран
|
16
|
3
|
13
|
1229-1447
|
19
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