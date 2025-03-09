"Нефтчи" проиграл, "Абшерон" и "Шеки" победили

Продолжается 17-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоялись три матча.

Две из этих встреч прошли в рамках группы А. Лидер чемпионата "Сабах" сыграл с "Нефтчи" и победил. "Серхедчи" в упорной борьбе проиграл "Абшерону".

В единственном матче группы B встретились "Губа" и "Шеки". Хозяева проиграли.

Отметим, что тур завершится девятого марта.

Азербайджанская баскетбольная лига
17-й тур, 8 марта

Группа А
12:30. "Сабах" - "Нефтчи" - 105:77 (30:22, 29:13, 22:20, 25:22)
Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. "Абшерон" - "Серхедчи" - 77:75 (17:21, 23:15, 19:13, 18;26)
Абшеронский ОСК

1

Сабах

17

13

4

1428-1214

30

2

Нахчыван

17

11

6

1332-1344

28

3

Нефтчи

17

8

9

1240-1233

25

4

НТД

17

6

11

1267-1358

23

5

Серхедчи

16

6

10

1210-1176

22

6

Абшерон

16

6

10

1176-1296

22

Группа B

16:00 "Губа" - "Шеки" - 63:66 (14:11, 14:20, 13:21, 22:14)
Спортивный центр "Серхедчи"

1

Шеки

17

13

4

1547-1359

28

2

Гянджа

16

12

4

1288-1138

28

3

Орду

16

11

5

1414-1242

27

4

Сумгайыт

16

6

10

1362-1490

22

5

Губа

17

4

13

1355-1478

21

6

Лянкяран

16

3

13

1229-1447

19