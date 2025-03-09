"Нефтчи" проиграл, "Абшерон" и "Шеки" победили

Продолжается 17-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоялись три матча.

Две из этих встреч прошли в рамках группы А. Лидер чемпионата "Сабах" сыграл с "Нефтчи" и победил. "Серхедчи" в упорной борьбе проиграл "Абшерону".

В единственном матче группы B встретились "Губа" и "Шеки". Хозяева проиграли.

Отметим, что тур завершится девятого марта.

Азербайджанская баскетбольная лига

17-й тур, 8 марта

Группа А

12:30. "Сабах" - "Нефтчи" - 105:77 (30:22, 29:13, 22:20, 25:22)

Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. "Абшерон" - "Серхедчи" - 77:75 (17:21, 23:15, 19:13, 18;26)

Абшеронский ОСК

1 Сабах 17 13 4 1428-1214 30 2 Нахчыван 17 11 6 1332-1344 28 3 Нефтчи 17 8 9 1240-1233 25 4 НТД 17 6 11 1267-1358 23 5 Серхедчи 16 6 10 1210-1176 22 6 Абшерон 16 6 10 1176-1296 22

Группа B

16:00 "Губа" - "Шеки" - 63:66 (14:11, 14:20, 13:21, 22:14)

Спортивный центр "Серхедчи"