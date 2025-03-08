https://news.day.az/world/1735518.html Иран отказался от переговоров с США Исламская Республика Иран заявила, что не будет вести переговоры с США, обвинив Вашингтон в стремлении защищать исключительно собственные интересы, передает Day.Az. Как отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, некоторые государства используют переговоры не для поиска решений, а для навязывания своих требований.
Иран отказался от переговоров с США
Исламская Республика Иран заявила, что не будет вести переговоры с США, обвинив Вашингтон в стремлении защищать исключительно собственные интересы, передает Day.Az.
Как отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, некоторые государства используют переговоры не для поиска решений, а для навязывания своих требований.
"Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожидания", - заявил он на встрече с иранскими чиновниками, комментируя письмо президента США Дональда Трампа с предложением переговоров по ядерной программе Тегерана.
Хаменеи также осудил двойные стандарты западных стран, назвав их "позором цивилизации".
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