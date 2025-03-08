В Париже на открытии в Galerie Francis Barlier прозвучала азербайджанская "Сары гялин"

В рамках международной экспозиции в Galerie Francis Barlier Парижа представлены работы азербайджанских художников - заслуженного художника Асмер Нариманбековой, Майи Багировой, Сахиба Асадли и Расима Микаэля, сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA).

"Вернисаж вызвал большой интерес у любителей искусства и предоставил участникам уникальную возможность познакомиться с богатством азербайджанского искусства и видением наших современных художников. Мероприятие еще раз доказало, что культура является одним из самых мощных инструментов для объединения людей", - говорится в сообщении.

Одним из интересных моментов мероприятия стало исполнение акапелла Сахибом Асадли для французских посетителей азербайджанской народной песни "Сары гялин".

Куратор проекта - Jani.