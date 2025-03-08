Французские войска выгнали из еще одной страны

Франция быстро продолжает терять влияние в бывших своих колониях. На этот раз французские войска выгнали из Сенегала. Военные базы в районах Марешаль и Сент-Экзюпери были официально переданы сенегальской стороне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на euronews, передача баз произошла после того, как в конце прошлого года президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил о том, что все иностранные войска должны покинуть страну.

"Французская сторона передала сенегальской объекты и жилье в районах Марешаль и Сент-Экзюпери в пятницу, 7 марта 2025 года, - говорится в заявлении посольства Франции в Сенегале. - Расположенные рядом с парком Ханн, эти районы были готовы к возвращению с лета 2024 года".

Новое националистическое правительство Сенегала заняло жесткую позицию в отношении присутствия французских войск в рамках более масштабной региональной борьбы с наследием колониального режима. Вывод французских войск должен закончиться в течение года.

Это еще один удар по колониальной политике Парижа, которая стремительно рушится на фоне растущего антифранцузского настроения в регионе.

За последние годы Париж потерпел множество неудач в своем военном присутствии на континенте, особенно на западе. Чад, Нигер и Буркина-Фасо входят в число стран, которые недавно настояли на выводе французских войск. Нелицеприятный обмен мнениями между президентом Макроном, обвинившим африканские страны в неблагодарности, и новыми лидерами африканских государств ускорил этот процесс.