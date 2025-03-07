Азербайджанская шахматистка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира

Завершился чемпионат мира по шахматам среди шахматистов до 20 лет, проходивший в Черногории.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева заняла второе место в соревнованиях девушек.

В состоявшемся сегодня 11-м туре наша представительница сыграла вничью с представительницей Узбекистана Афруз Хамдамовой. После этого результата Аян, увеличившая количество своих очков до восьми, заняла второе место и была награждена серебряной медалью чемпионата мира. Анна Шухман завоевала золотую медаль, набрав девять очков.

Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 200 шахматистов из 50 стран.