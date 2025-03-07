https://news.day.az/sport/1735360.html Азербайджанская шахматистка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира Завершился чемпионат мира по шахматам среди шахматистов до 20 лет, проходивший в Черногории. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева заняла второе место в соревнованиях девушек.
Азербайджанская шахматистка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира
Завершился чемпионат мира по шахматам среди шахматистов до 20 лет, проходивший в Черногории.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева заняла второе место в соревнованиях девушек.
В состоявшемся сегодня 11-м туре наша представительница сыграла вничью с представительницей Узбекистана Афруз Хамдамовой. После этого результата Аян, увеличившая количество своих очков до восьми, заняла второе место и была награждена серебряной медалью чемпионата мира. Анна Шухман завоевала золотую медаль, набрав девять очков.
Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 200 шахматистов из 50 стран.
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