«Nar» отметил 8 Марта вместе с женщинами-журналистами

В честь Международного женского дня 8 марта "Nar" организовал специальное мероприятие для женщин-журналистов. В рамках мастер-класса по глиняному искусству представители СМИ воплотили свои творческие идеи в уникальные произведения.

Цель мероприятия - создать для журналистов вдохновляющую и креативную атмосферу, позволив им отвлечься от повседневных забот и погрузиться в процесс творчества. С этой инициативой "Nar" не только поддержал творческий потенциал представителей СМИ, но и поздравил их с этим особенным днем в оригинальном формате.

"Nar" последовательно способствует развитию медиаиндустрии и поддерживает профессиональный рост журналистов. Подробнее о наших социальных инициативах можно узнать на сайте nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.