Жительница Агстафы поразила всех мастерством в ремонте автомобилей

Представительницы прекрасного пола не раз доказывали, что способны преуспеть в любых сферах, даже там, где традиционно считаются мужскими.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пример тому - жительница Агстафы Айнура Абадова, которая уже более двух десятилетий профессионально занимается ремонтом отопительных систем и автомобильных радиаторов.

Несмотря на сложность и физическую нагрузку, Айнура ханым выполняет свою работу с предельной точностью и неизменным энтузиазмом. Она ремонтирует радиаторы машин разных марок и размеров - от компактных автомобилей до массивных грузовиков.

Путь в эту профессию начался для нее с желания помочь супругу, работавшему автомехаником. Со временем, набираясь опыта, она самостоятельно освоила все нюансы сложного дела. Поддержку ей оказывал и сын, который помогал в мастерской до того, как отправился на службу в армию.

"До армии сын был моим помощником. Потом он ушел служить, и как раз в этот период началась 44-дневная Отечественная война. Я горжусь тем, что он участвовал в боевых действиях. В то время работы стало особенно много, и я справлялась в одиночку. Ремонтирую радиаторы как современных автомобилей, так и советских моделей. Даже приходилось осматривать радиаторы танков. Когда работаешь одна, становится больше ответственности, но вместе с этим растет и профессионализм. Я люблю свое дело", - рассказывает Айнура ханым.

Айнура ханым - мама троих детей, а сейчас ее 24-летний сын уже помогает ей в мастерской. Вначале посетители удивлялись, увидев женщину-механика, но быстро убедились в ее мастерстве. Сегодня многие доверяют ей свои автомобили, зная, что она решит любую проблему с отопительной системой.

За годы работы Айнура Абадова восстановила бесчисленное количество радиаторов, тщательно спаяв и отполировав сотни деталей. Несмотря на физически тяжелый труд, эта профессия вдохновляет ее и дает силы двигаться вперед.