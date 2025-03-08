https://news.day.az/sport/1735508.html Игрок сборной Мозамбика перешел в "Зиря" Азербайджанская футбольная команда "Зиря" достигла соглашения с новым игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба. Представитель столицы подписал Рикарду Гимарайнша. Мозамбикский полузащитник подписал контракт до лета 2027 года.
Игрок сборной Мозамбика перешел в "Зиря"
Азербайджанская футбольная команда "Зиря" достигла соглашения с новым игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.
Представитель столицы подписал Рикарду Гимарайнша. Мозамбикский полузащитник подписал контракт до лета 2027 года.
Отметим, что 29-летний футболист за свою карьеру выступал за португальские команды "Оливейренсе", "Спортинг Б", "Академика", "Шавеш", польский "ЛКС" (Лодзь) и турецкий "Игдырспор". Игрок, входящий в состав национальной сборной Мозамбика, забил два гола в 15 матчах за команду.
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