Игрок сборной Мозамбика перешел в "Зиря"

Азербайджанская футбольная команда "Зиря" достигла соглашения с новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Представитель столицы подписал Рикарду Гимарайнша. Мозамбикский полузащитник подписал контракт до лета 2027 года.

Отметим, что 29-летний футболист за свою карьеру выступал за португальские команды "Оливейренсе", "Спортинг Б", "Академика", "Шавеш", польский "ЛКС" (Лодзь) и турецкий "Игдырспор". Игрок, входящий в состав национальной сборной Мозамбика, забил два гола в 15 матчах за команду.