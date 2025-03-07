В Азербайджане продолжается разработка новых военных уставов
7 марта состоялась очередная встреча рабочей группы, сформированной на основании соответствующего приказа министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова для подготовки новых проектов Уставов Дисциплинарной службы, Гарнизонной и караульной служб, а также Внутренней службы Вооружённых сил Азербайджанской Республики.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Во встрече под руководством первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева принимали участие ответственные должностные лица соответствующих структур Вооружённых сил.
В ходе встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями о подготовке новых военных уставов с учётом успешных реформ, достижений и новшеств, реализуемых в Вооружённых силах под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева.
При подготовке военных уставов обсуждались перспективные планы с учётом современных требований и опыта развитых стран в данной области.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре