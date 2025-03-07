https://news.day.az/autonews/1735267.html Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег внедорожников 5 апреля при организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) состоится автопробег внедорожников - "Offroad". Как сообщает в пятницу Trend, автопробег, который пройдет по маршруту Баку-Хызы-Шамахы-Исмайыллы, стартует в 9:00 от Центра Гейдара Алиева.
Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег внедорожников
5 апреля при организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) состоится автопробег внедорожников - "Offroad".
Как сообщает в пятницу Trend, автопробег, который пройдет по маршруту Баку-Хызы-Шамахы-Исмайыллы, стартует в 9:00 от Центра Гейдара Алиева.
Целью проведения автопробега является развитие автомобильного спорта, а также привлечение к этому виду спорта автолюбителей в регионах.
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