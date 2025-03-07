Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег внедорожников

5 апреля при организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) состоится автопробег внедорожников - "Offroad".

Как сообщает в пятницу Trend, автопробег, который пройдет по маршруту Баку-Хызы-Шамахы-Исмайыллы, стартует в 9:00 от Центра Гейдара Алиева.

Целью проведения автопробега является развитие автомобильного спорта, а также привлечение к этому виду спорта автолюбителей в регионах.