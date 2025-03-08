Турция будет поучаствовать в учениях США

Турция после девятилетнего перерыва решила принять участие в учениях США Red Flag. Об этом пишет газета Türkiye, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В смешанной воздушной операции Red Flag-2025 примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил", - говорится в публикации.

Издание уточнило, что Турция не участвовала в этих учениях с 2016 года. Причиной стали, в частности, покупка ЗРК С-400 и ответное решение США исключить Турцию из программы F-35.