https://news.day.az/world/1735396.html Турция будет поучаствовать в учениях США - спустя 9 лет Турция после девятилетнего перерыва решила принять участие в учениях США Red Flag. Об этом пишет газета Türkiye, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В смешанной воздушной операции Red Flag-2025 примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил", - говорится в публикации.
Турция будет поучаствовать в учениях США - спустя 9 лет
Турция после девятилетнего перерыва решила принять участие в учениях США Red Flag. Об этом пишет газета Türkiye, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В смешанной воздушной операции Red Flag-2025 примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил", - говорится в публикации.
Издание уточнило, что Турция не участвовала в этих учениях с 2016 года. Причиной стали, в частности, покупка ЗРК С-400 и ответное решение США исключить Турцию из программы F-35.
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