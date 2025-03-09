Гороскоп на 9 марта

Сегодня звезды гороскопа предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей и любых видов креатива, так что творческие люди будут чувствовать себя в своей стихии. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы - советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня у Овна будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Овен встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Овна, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Телец

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Телец сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Телец хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть чересчур беспечными с деньгами! День наделяет их жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Близнецы способны на непродуманные траты. Их легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Близнецы могут стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Близнецов не слишком похудел, им придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Рак

Сегодня дела у Рака обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Рак способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Рака - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Рака же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Лев

Сегодня Лев будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Льва не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Льва могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Лев не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Дева

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Девы будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ей не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы ее мечты сбылись, Деве необходимо как следует на них сосредоточиться. Если ее желания выполнимы, сегодня Дева, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Дева не попробует, то так и не узнает этого.

Весы

Сегодня Весам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: их любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня им будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Весам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали. Даже готовя ужин, Весы могут отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Весы покорят кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, они настроены больше слушать, чем говорить.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Скорпиона вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Скорпион не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Скорпион натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Стрелец

Сегодня, какую бы цель не ставил перед собой Стрелец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Стрелец сегодня способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Стрелец давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Козерог

Сегодня у Козерога будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Козерогу будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Козерога от ошибок и помогая ценными советами.

Водолей

Сегодня Водолей может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Водолею стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Рыбы

Сегодня в гороскопе Рыб будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Рыбы ни находились, они способны блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Рыб внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Рыбы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.