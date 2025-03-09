В Германии подожгли военные машины Бундесвера

В Берлине в ночь на 8 марта неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Das Bild.

Согласно материалу, в 1:45 (4:45 по бакинскому времени) прохожие вызвали пожарных, когда заметили пожар поблизости от улицы Фрайхайт. Огонь быстро потушили. После инцидента на леворадикальной интернет-платформе Indymedia было опубликовано письмо группы Agenda2029, в котором она брала на себя ответственность за произошедшее.

"Из здравого смысла в ночь на 7 марта на парковке ... были подожжены семь транспортных средств бундесвера, потому что нам нравится только горящая военная техника", - говорится в тексте документа.

Группа также разместила видео, на котором видно, как несколько человек проникают на огороженную забором территорию и размещают бутылки с зажигательной смесью у военной техники.