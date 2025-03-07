В Азербайджане расширяется финансирование мероприятий, связанных с воинской обязанностью

Расширяется финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с выполнением воинской обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, 50% средств, собранных в виде штрафов, применяемых органом (учреждением), определенным соответствующим исполнительным органом, за нарушения требований закона "О воинской обязанности и военной службе" в соответствии с Кодексом об административных проступках, будет перечисляться на счет данного органа (учреждения) для предоставления надбавок к месячным должностным (тарифным) окладам военнослужащих, проходящих службу в этом органе (учреждении). Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим исполнительным органом.

Под штрафами, налагаемыми органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти понимаются штрафы, налагаемые по делам об административных правонарушениях, рассмотренных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и вынесенные этим органом (учреждением) решениям по делу об административном правонарушении или направленные в суд для рассмотрения с составлением протокола об административном правонарушении.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.