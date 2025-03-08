https://news.day.az/world/1735461.html Японский аэропорт приостановил работу из-за оленей - ВИДЕО Аэропорт Титосе в Японии был вынужден приостановить свою работу после того, как на его территорию проникли дикие олени. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах, видно, как животные свободно гуляют по заснеженной взлетной полосе, не обращая внимания на окружающую обстановку.
Японский аэропорт приостановил работу из-за оленей - ВИДЕО
Аэропорт Титосе в Японии был вынужден приостановить свою работу после того, как на его территорию проникли дикие олени.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах, видно, как животные свободно гуляют по заснеженной взлетной полосе, не обращая внимания на окружающую обстановку. Из-за этого была временно приостановлена работа аэропорта, что вызвало задержки рейсов.
Местные службы охраны природы и безопасности аэропорта были мобилизованы для того, чтобы вывести оленей с территории.
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