Японский аэропорт приостановил работу из-за оленей

Аэропорт Титосе в Японии был вынужден приостановить свою работу после того, как на его территорию проникли дикие олени.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах, видно, как животные свободно гуляют по заснеженной взлетной полосе, не обращая внимания на окружающую обстановку. Из-за этого была временно приостановлена работа аэропорта, что вызвало задержки рейсов.

Местные службы охраны природы и безопасности аэропорта были мобилизованы для того, чтобы вывести оленей с территории.