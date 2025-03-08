Цепная авария в Агджабеди,

В селе Сарыджалы Агджабединского района произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106", "Mercedes" и "Hyundai".

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Надиров Эхтирам Атамоглан оглу (1993 г.р.) получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.