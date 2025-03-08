https://news.day.az/society/1735487.html Цепная авария в Агджабеди, есть пострадавший - ФОТО В селе Сарыджалы Агджабединского района произошла цепная авария. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106", "Mercedes" и "Hyundai".
Цепная авария в Агджабеди, есть пострадавший - ФОТО
В селе Сарыджалы Агджабединского района произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106", "Mercedes" и "Hyundai".
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Надиров Эхтирам Атамоглан оглу (1993 г.р.) получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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