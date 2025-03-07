В школах Азербайджана сменились дни занятий

В школах Азербайджана сменились дни занятий

Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.

Соответствующим решением Кабмина изменены даты рабочих и нерабочих дней: 10 марта (понедельник) будет рабочим вместо 27 марта (четверг).

"10 марта в образовательных учреждениях занятия будут проводиться по расписанию четверга", - говорится в информации.