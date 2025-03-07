https://news.day.az/society/1735297.html В школах Азербайджана сменились дни занятий В школах Азербайджана сменились дни занятий Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию. Соответствующим решением Кабмина изменены даты рабочих и нерабочих дней: 10 марта (понедельник) будет рабочим вместо 27 марта (четверг).
В школах Азербайджана сменились дни занятий
В школах Азербайджана сменились дни занятий
Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.
Соответствующим решением Кабмина изменены даты рабочих и нерабочих дней: 10 марта (понедельник) будет рабочим вместо 27 марта (четверг).
"10 марта в образовательных учреждениях занятия будут проводиться по расписанию четверга", - говорится в информации.
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