Орбан анонсировал подписание стратегического соглашения с США

Венгрия и США подпишут стратегическое соглашение и договор об экономическом сотрудничестве после завершения конфликта на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 8 марта сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"После окончания <конфликта> на Украине между США и Венгрией будет заключен стратегический союз <...> и принят пакет соглашений об экономическом сотрудничестве, который поможет венгерской экономике", - сказал он на пресс-конференции "Экономические итоги 2025 года", транслируемой на YouTube.

Премьер-министр уточнил, что Будапешту нужно экономическое сотрудничество с Вашингтоном для ограничения влияния возможного введения американских пошлин против Евросоюза (ЕС). По его словам, страны - участницы блока понесут потери в возможной торговой войне, а соглашение может помочь Венгрии.