Трампизм 2.0: новая парадигма или хаос?

На сайте Baku Network опубликована статья о последних событиях на геополитической арене и внешней политике Дональда Трампа.

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Президентство Дональда Трампа во втором сроке продолжает удивлять как союзников, так и оппонентов. Переговоры о перемирии в Украине, резкие выпады против Владимира Зеленского, торговые войны с Канадой и Мексикой, а также неожиданное вмешательство в ближневосточный кризис - всё это формирует новую геополитическую реальность, в которой США действуют по логике бизнес-структуры, а не традиционной дипломатии. Но насколько этот подход эффективен, и какие последствия он может иметь для мировой политики?

Спустя всего полтора месяца после вступления в должность президента США Дональд Трамп радикально изменил вектор внешней политики страны. Его администрация сократила международную помощь, вступила в открытое противостояние с европейскими лидерами, приостановила военную поддержку Украины и начала новые торговые войны. Эти шаги демонстрируют, что Трамп, обретя второй президентский срок, действует с большей уверенностью и без оглядки на политические нормы, сформированные за последние десятилетия.

Второй срок Дональда Трампа, похоже, ознаменован не только традиционными для него резкими заявлениями, но и попытками переформатировать глобальный порядок. Идеи аннексии Канады, обвинения Китая в контроле над Панамским каналом, торговые войны и нарастающий протекционизм в США заставляют задуматься: где заканчивается трамповская риторика, а где начинается реальная политическая стратегия?

Глобальная экспансия или новая сделка с миром?

Одним из самых спорных шагов Трампа стало обсуждение аннексии Гренландии и Панамского канала. Эти инициативы выглядят скорее как демонстрация силы, нежели реальная политическая программа, но они подчеркивают стремление президента к расширению американского влияния в Западном полушарии. Помимо этого, США ввели новые тарифы на мексиканские товары, что стало очередным элементом давления на южного соседа в попытке ограничить нелегальную миграцию.

Такой агрессивный подход объясняется тем, что Трамп, в отличие от своего первого срока, теперь не сдерживается бюрократическими ограничениями и четко осознает свою политическую повестку. В 2017 году он не был готов к президентству, действовал интуитивно и часто сталкивался с противодействием внутри администрации. Теперь же он сформировал команду единомышленников и, по всей видимости, считает, что может навязать миру свою стратегию без оглядки на традиционные дипломатические механизмы.

Курс на конфронтацию

Одним из важнейших эпизодов первого срока Трампа стало подписание Соглашений Авраама, которые способствовали нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. Однако дипломатический успех не стал для него системой: переговоры с Ким Чен Ыном не принесли желаемого результата, а попытки заключить новое ядерное соглашение с Ираном зашли в тупик.

Во втором сроке Трамп делает ставку на жесткую политику и принцип "Америка прежде всего" в его обновленной версии. США продолжают сворачивать участие в европейской безопасности, требуя от союзников самостоятельности. При этом Вашингтон усиливает давление на Китай, рассматривая его как ключевого стратегического конкурента.

Госсекретарь Марко Рубио прямо заявляет, что Америка не может больше обеспечивать глобальную безопасность в одиночку. В новой парадигме США рассматривают международные отношения через призму сделок, где каждый игрок должен вносить равный вклад. В Европе это вызывает обеспокоенность, поскольку такой подход ставит под угрозу безопасность стран, особенно тех, что граничат с Россией.

Ослабление НАТО: неизбежность или новый порядок?

Политика Трампа уже ведет к снижению доверия европейских союзников к США. Однако вопрос в том, приведет ли это к ослаблению НАТО или, напротив, к его реформированию. Вполне вероятно, что Европа в условиях неопределенности возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность, что в долгосрочной перспективе может сделать альянс более автономным.

Одним из предложений администрации Трампа является привязка статьи 5 НАТО (о коллективной обороне) к уровню военных расходов стран-участниц. Это может привести к дестабилизации внутри блока, ведь государства, находящиеся ближе к России и более уязвимые перед возможными угрозами, окажутся в сложном положении.

Выход США из глобального доминирования?

Несмотря на жесткую риторику, Трамп пока не предлагает ясной альтернативы традиционной стратегии глобального лидерства США. Он отвергает концепцию американского мирового первенства, но не формирует нового долгосрочного курса.

С одной стороны, его политика направлена на усиление американского влияния в Западном полушарии. С другой - сокращение обязательств в Европе и Азии создает вакуум, который могут заполнить другие державы, прежде всего Китай и Россия.

Итог второго срока Трампа предсказать сложно, но ясно одно: его администрация радикально трансформирует устоявшийся мировой порядок. Вопрос лишь в том, приведет ли это к укреплению позиций США или, напротив, к ослаблению их глобального влияния.

Перемирие с Россией: расчетливый маневр или политический риск?

Первый вопрос, который вызвал волну обсуждений, - почему Трамп начал переговоры о перемирии в Украине с Москвой, а не с Киевом. В традиционной американской дипломатии подобный шаг выглядел бы как уступка Кремлю. Однако подход Трампа не укладывается в классические рамки.

Во-первых, Трамп действует исходя из сугубо политического прагматизма. Для него Украина - не ключевой приоритет, а лишь один из элементов внутриполитической борьбы. Он уже неоднократно давал понять, что не несет ответственности за войну, а значит, в случае неудачи может обвинить Джо Байдена, европейских союзников или даже самих украинцев. Такой подход позволяет ему минимизировать возможные политические риски.

Во-вторых, президент США рассматривает международные переговоры как бизнес-торг. Он не заинтересован в формальных дипломатических правилах, а использует стратегию давления. Украинский лидер Владимир Зеленский, который воспринимает войну как борьбу за национальное выживание, сталкивается с совершенно иной логикой - для Трампа война в Украине лишь разменная монета в глобальной геополитической сделке.

Зеленский - "диктатор"? Тактика давления и игра на нервах

Заявления Трампа о том, что Зеленский ведет себя как диктатор и якобы несет ответственность за эскалацию конфликта, также стали важным элементом переговорной стратегии. Откровенно враждебная риторика направлена на создание атмосферы неопределенности.

Одна из возможных целей - заставить Киев идти на уступки в вопросах поставок редкоземельных металлов, которые критически важны для американской промышленности. При этом сам Трамп, похоже, не придает большого значения деталям сделки, но стремится создать видимость, что его администрация может добиться более выгодных условий для США, чем предыдущая команда Байдена.

Эта же тактика используется и в отношении НАТО. Трамп и его команда продвигают нарратив о том, что американцы "слишком долго кормили Европу" и теперь пришло время пересмотреть отношения. Европейские лидеры обеспокоены тем, что Вашингтон может полностью переориентировать свою внешнюю политику на Индо-Тихоокеанский регион, оставив Старый Свет перед лицом российских угроз.

Не менее важный вопрос - готов ли Трамп пересмотреть санкционную политику в отношении России. Здесь его стратегия остается неопределенной.

С одной стороны, его администрация рассматривает возможность частичного ослабления санкций, чтобы уменьшить зависимость Москвы от Китая. Эта идея активно обсуждается в кругах американских стратегов, которые опасаются формирования полноценного российско-китайского альянса.

С другой стороны, Трамп неоднократно угрожал усилением экономического давления на Россию, в том числе снижением мировых цен на нефть, что нанесло бы значительный удар по российскому бюджету. Такой шаг может быть использован в случае, если переговоры с Москвой зайдут в тупик, а Трамп решит обвинить Кремль в срыве дипломатического процесса.

Ближний Восток: Газа как новая "Ривьера"?

Еще одной неожиданной инициативой Трампа стало его заявление о превращении сектора Газа в "Ривьеру Ближнего Востока". Хотя идея кажется утопичной, она демонстрирует стиль американского лидера: бросить громкий тезис, который может повлиять на переговорные позиции сторон.

Вмешательство Трампа в ближневосточный кризис было частично успешным - ему удалось добиться временного прекращения огня. Однако его заявления о "переселении" палестинцев вызвали волну возмущения. Как и в случае с Украиной, он не предлагает реалистичного решения, а лишь пытается создать иллюзию контроля над ситуацией.

Возможно, в его глазах Ближний Восток - это очередная территория для девелоперского проекта. Сам Трамп и его окружение имеют опыт в недвижимости, и его идея восстановления Газы могла родиться в рамках привычного бизнес-мышления: разрушенный регион можно перестроить, найти инвесторов, а затем объявить о великом успехе.

Торговые войны: логика силы или стратегическая ошибка?

Еще один вопрос, вызывающий споры - торговая политика администрации Трампа. Начав с Канады и Мексики, он вновь использует тарифы в качестве рычага давления. Официальное объяснение - борьба с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, но за этим скрывается нечто большее.

Трамп убежден, что США должны сокращать торговый дефицит любой ценой. Он воспринимает международную торговлю так же, как и бизнес: если Америка теряет деньги, значит, сделка плохая. Экономисты, включая нобелевских лауреатов, не разделяют его взглядов, но президент не склонен слушать экспертов.

Вопрос в том, как далеко он готов зайти. Если тарифная война приведет к росту цен на товары внутри США, это может вызвать недовольство среди его электората. Однако Трамп известен тем, что редко отступает, даже если его решения оказываются экономически неэффективными.\

Новая парадигма или хаос?

Второй срок Дональда Трампа демонстрирует, что его подход к внешней политике не изменился: он по-прежнему рассматривает международные отношения как бизнес-процессы, где главный критерий успеха - прибыль и моментальный результат.

Его переговорная стратегия основана на хаотичности и постоянном создании кризисов, из которых он затем пытается выйти победителем. Он не боится вступать в конфликты, менять позиции, делать громкие заявления и оказывать давление на союзников.

Однако такой стиль политики несет серьезные риски. Многие инициативы Трампа выглядят импульсивными, а его отказ от традиционной дипломатии может ослабить позиции США в долгосрочной перспективе. Если он продолжит снижать доверие союзников, вести торговые войны и оказывать противоречивые сигналы Москве и Киеву, это может привести к нестабильности, от которой пострадает не только Америка, но и весь мир.

В конечном итоге, остается открытым вопрос: является ли хаос, создаваемый Трампом, частью тщательно продуманного плана или же он действительно полагается на интуитивные, порой противоречивые решения? В ближайшие месяцы мир получит ответ на этот вопрос - и, возможно, столкнется с самыми неожиданными последствиями.

Аннексия Канады: провокация или сигнал?

Заявления Трампа о возможном присоединении Канады к США на первый взгляд выглядят абсурдно. Они появились как шутка во время встречи с премьер-министром Джастином Трюдо в Мар-а-Лаго после победы на выборах 2024 года. Однако даже самые нелепые заявления Трампа редко бывают случайными.

Во-первых, подобная риторика позволяет президенту США подчеркнуть доминирующую роль Вашингтона в Северной Америке и одновременно показать Канаде её зависимость от американской экономики. Хотя Трюдо может публично возмущаться, реальность такова: Канада, несмотря на свою независимость, остается экономически привязанной к США.

Во-вторых, угроза аннексии - пусть и не реальная - раздражает канадцев и заставляет их правительство реагировать. Это дает Трампу возможность диктовать условия в переговорах, будь то вопросы торговли, энергетики или миграции. Канада воспринимает подобные заявления как сигнал к защите своих интересов, а Трамп использует это для повышения ставок.

Но есть и сугубо политическая причина, по которой этот сценарий невозможен. Если бы Канада каким-то чудом стала частью США, она привнесла бы миллионы новых избирателей, большинство из которых поддерживают демократов. Для республиканцев это было бы политическим самоубийством. Поэтому аннексия Канады - это скорее инструмент давления, чем реальная цель.

Китай: куда исчез главный враг Трампа?

На фоне множества громких заявлений Трампа об Украине, Европе и торговых войнах бросается в глаза его относительная сдержанность в отношении Китая. В инаугурационной речи Пекин был упомянут лишь однажды - и то в контексте Панамского канала, который Трамп ошибочно обвинил в том, что он якобы находится под контролем Китая.

Это удивительно, если вспомнить, что во время первого срока Трамп сделал противостояние с Китаем одной из ключевых тем своей политики. Тогда он обвинял Пекин в экономическом саботаже, шпионаже и технологическом доминировании. Однако после выборов 2024 года ситуация изменилась.

Во-первых, Трамп больше не зависит от партийного консенсуса. Теперь Республиканская партия окончательно трансформировалась в "партию Трампа", и он может позволить себе большую гибкость в подходе к Китаю. В отличие от первых лет его президентства, когда он был вынужден играть на анти-китайских настроениях внутри США, теперь он может спокойно искать новые возможности для сделок с Пекином.

Во-вторых, Трамп переориентировал свою риторику: теперь главным врагом он называет не Китай, а внутренних противников - демократов, либеральные элиты и американские СМИ. Он считает, что главная угроза для США - не внешняя, а внутренняя. Этот сдвиг в восприятии может привести к тому, что отношения с Китаем станут менее конфликтными, хотя экономическое и технологическое соперничество никуда не исчезнет.

Конец глобализации? Новый экономический порядок

Политика Трампа - это не единственная причина трансформации глобального порядка. Даже если бы он не выиграл выборы, мир уже двигался к концу классической неолиберальной глобализации.

На протяжении десятилетий ведущие державы стремились к экономической интеграции, заключая торговые соглашения, минимизируя барьеры и создавая глобальные цепочки поставок. Однако кризисы последних лет - пандемия COVID-19, война в Украине, торговые конфликты между США и Китаем - показали, что такой подход не гарантирует устойчивости. Теперь национальные государства стремятся защитить собственные интересы, даже если это означает отход от принципов глобального рынка.

Протекционизм Трампа - лишь часть этого процесса. В мире уже наметилась тенденция к регионализации: страны сокращают зависимость от дальних поставок, создают локальные производства и укрепляют национальные рынки. США, ЕС, Китай и другие игроки делают ставку на экономический суверенитет, что ведет к ослаблению прежней модели глобализации.

Что ждет мир при Трампе 2.0?

Трамп не является архитектором нового мирового порядка, но его хаотичная политика ускоряет процессы, которые уже были запущены. Его непредсказуемая манера ведения дел - будь то угроза аннексии Канады, торговые войны или новая линия в отношениях с Китаем - подталкивает мир к эпохе, где национальные государства будут действовать более автономно, а международные организации потеряют часть своей прежней силы.

В этом смысле Трамп может действительно сыграть роль "последнего гвоздя в гроб" старого порядка. Мир, в котором США играли роль безусловного лидера, раздающего экономические преференции союзникам, уходит в прошлое. На смену ему приходит мир жестких сделок, торговых войн и новых геополитических альянсов, где каждый игрок будет вынужден бороться за собственное место.

Пока остается неясным, сможет ли Трамп предложить устойчивую альтернативу прежней системе или его хаотичная внешняя политика приведет к еще большему хаосу. Однако одно можно сказать точно: эпоха предсказуемых международных отношений осталась позади.