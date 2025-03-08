С кем будут соперничать Агарзаев и Тихонов в финале Кубка мира?

Определились участники второго дня финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, завтра будут разыграны в опорном прыжке, на коне и перекладине у мужчин, и на бревне и в вольных упражнениях у женщин.

В двух финалах заключительного дня выступят и азербайджанские гимнасты. Соперниками Мурада Агарзаева в опорном прыжке станут Минги Хуанг (Китай), Назар Чепурный (Украина), Егор Шарамков (AIN), Бено Кунст (Словения), Эдди Пенев, Димитар Димитров (оба Болгария) и Чандрашекар Наиду Удай (Индия).

Иван Тихонов выступит в финале на перекладине. Он будет соперничать с Миладом Карими (Казахстан), Кента Чибой, Казуки Мацуми (оба Япония), Ноа Куавита (Бельгия), Минги Хуанг (Китай), Рикардс Плате (Латвия) и Иоанн Джимшелеишвили (Грузия).

Отметим, что в первый день финалов сегодня выступят Никита Симонов на кольцах и Дениз Алиева в опорном прыжке.