Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на Кубке мира

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гимнаст набрал 14,233 балла за свое выступление.

Отметим, что сегодня на Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

На Кубке мира Азербайджан среди мужчин представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья), а среди женщин - Назенин Теймурова (во всех 6 видах) и Дениз Алиева (во всех 6 видах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие результативные показатели, будет вручен традиционный Кубок AGF TROPHY.