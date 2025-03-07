Брюссель уведомил Великобританию, Канаду и Турцию о планах по милитаризации

Руководители институтов Евросоюза в ходе видеоконференции проинформировали лидеров Великобритании, Канады, Турции, Норвегии и Исландии об итогах экстренного саммита ЕС, на котором было принято решение о запуске плана Еврокомиссии по милитаризации Европы (ReArm EU). Об этом сообщила в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проинформировали Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию о результатах ключевого европейского саммита в четверг", - сообщила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Еврокомиссия намерена "усилить оборону ЕС" и обеспечить долгосрочную поддержку киевского режима.

Как сообщила в свою очередь пресс-служба Еврокомиссии, в видеоконференции со стороны ЕС приняли участие также глава Евросовета Антониу Кошта и шеф дипслужбы ЕС Кая Каллас.

На саммите 6 марта лидеры 27 стран Евросоюза поддержали по сути план Еврокомиссии по запуску гонки обычных вооружений в Европе, однако не утвердили предложенные Еврокомиссией инструменты его кредитного финансирования в объеме до €800 млрд на период до 2029 года. Финансовую часть плана саммит отправил на доработку.