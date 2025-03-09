Двое азербайджанских тхэквондистов завоевали медали в Нидерландах

В Эйндховене проходит 52-й Открытый чемпионат Нидерландов по тхэквондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований отличились два спортсмена нашей взрослой сборной.

Бахруз Гулузаде (54 кг) и Эльтадж Гафаров (87 кг) завоевали бронзовые медали.