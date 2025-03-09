https://news.day.az/sport/1735593.html Двое азербайджанских тхэквондистов завоевали медали в Нидерландах - ФОТО В Эйндховене проходит 52-й Открытый чемпионат Нидерландов по тхэквондо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований отличились два спортсмена нашей взрослой сборной. Бахруз Гулузаде (54 кг) и Эльтадж Гафаров (87 кг) завоевали бронзовые медали.
Двое азербайджанских тхэквондистов завоевали медали в Нидерландах - ФОТО
В Эйндховене проходит 52-й Открытый чемпионат Нидерландов по тхэквондо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований отличились два спортсмена нашей взрослой сборной.
Бахруз Гулузаде (54 кг) и Эльтадж Гафаров (87 кг) завоевали бронзовые медали.
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