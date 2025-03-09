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Двое азербайджанских тхэквондистов завоевали медали в Нидерландах - ФОТО

В Эйндховене проходит 52-й Открытый чемпионат Нидерландов по тхэквондо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований отличились два спортсмена нашей взрослой сборной. Бахруз Гулузаде (54 кг) и Эльтадж Гафаров (87 кг) завоевали бронзовые медали.