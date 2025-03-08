В Азербайджане будет создан Центр превосходства в сфере транспорта

В рамках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества D8 была достигнута договоренность о создании в Азербайджане Центра превосходства в сфере транспорта (Excellence Center) и формировании в связи с этим рабочей группы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Facebook.