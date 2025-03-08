Хакан Фидан на переговорах с иранским коллегой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в рамках чрезвычайного саммита Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, на встрече дипломаты обсудили существующие проблемы между двумя странами.