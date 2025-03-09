https://news.day.az/world/1735554.html Израиль и ХАМАС не договаривались о перемирии на время Рамадана Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС не заключали соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана - священного для мусульман месяца поста. Об этом сообщил со ссылкой на источники израильский новостной портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Израиль и ХАМАС не договаривались о перемирии на время Рамадана
Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС не заключали соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана - священного для мусульман месяца поста. Об этом сообщил со ссылкой на источники израильский новостной портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вопреки утверждениям арабских СМИ, между Израилем и ХАМАС нет соглашения о временном прекращении огня на период Рамадана", - сказал собеседник портала, знакомый с деталями переговоров о мирном урегулировании в палестинском анклаве.
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