https://news.day.az/officialchronicle/1735348.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 8 Марта - Международным женским днем. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 8 Марта - Международным женским днем.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой любви, полных радости дней и счастья!".
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