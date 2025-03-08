Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 8 Марта - Международным женским днем.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой любви, полных радости дней и счастья!".