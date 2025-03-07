Экс-глава французской разведки сел в тюрьму

Исправительный суд Парижа в пятницу, 7 марта, приговорил бывшего главу Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) Бернара Скварчини к четырем годам тюремного заключения, а также к штрафу в размере 200 000 евро и запрету на работу на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Le Monde.

Окончательная часть его тюремного срока будет отбываться с электронным браслетом. По словам его адвоката Мари-Аликс Кану-Бернар, он собирается обжаловать это решение.

Отметим, что Бернар Скварчини ранее предстал перед парижским судом по обвинению в возможной причастности к коррупции, шпионаже в пользу конгломерата LVMH.