Сотрудничество Азербайджана и Турции трансформирует региональную энергетическую карту

Энергетическое партнерство между Турцией и Азербайджаном находится на очень высоком уровне.

Об этом в интервью Day.Az сказала аналитик анкарского Центра евразийских исследований (AVIM) Хазель Чаган-Элбир.

По ее словам, энергетическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном является краеугольным камнем двусторонних отношений, основанных на общей истории, стратегических интересах и стремлении к обеспечению энергетической безопасности.

"Энергетическое партнерство между двумя странами достигло высокого уровня, отмеченного успешными проектами и расширяющимися амбициями. Турция рассматривает это сотрудничество как образец региональной синергии, способствующей укреплению ее энергетической безопасности и усилению геополитического влияния", - рассказала она.

Она отметила, что текущая динамика сотрудничества характеризуется эксплуатацией ключевых трубопроводов, увеличением объемов поставок газа и растущим вниманием к возобновляемым источникам энергии.

"5 марта 2025 года вступило в силу знаковое соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Турцией и Азербайджаном. Этот договор укрепляет энергетическую интеграцию между странами, обеспечивая дополнительный транзит азербайджанского газа из Каспийского региона в Турцию и далее в Европу через расширенные трубопроводы, такие как Трансанатолийский газопровод (TANAP) и трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурумский. Кроме того, недавнее подключение газовой сети Турции к Нахчывану, демонстрирует способность стран находить инновационные решения для повышения энергетической устойчивости региона", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что с точки зрения Турции, наиболее значимые достижения включают:

- Южный газовый коридор (ЮГК): Включающий TANAP и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), ЮГК стал символом успешного сотрудничества.

- TANAP, мощность которого была увеличена с 16 до 32 миллиардов кубометров в год.

- Газопровод Ыгдыр-Нахчыван, открытый 5 марта 2025 года газопровод устраняет зависимость Нахчывана от поставок иранского газа, укрепляя роль Турции как надежного энергетического партнера и усиливая энергетический суверенитет Азербайджана.

Хазель Чаган-Элбир отметила, что в ближайшие годы Турция и Азербайджан намерены расширять сотрудничество в энергетике, реализуя масштабные проекты, соответствующие их экономическим целям и глобальным тенденциям устойчивого развития.

"Недавнее соглашение о природном газе предусматривает дальнейшее увеличение пропускной способности TANAP и BTE. Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд куб. м в год к 2027 году, а Турция сыграет ключевую роль в его транзите. Ведется работа над интеграцией туркменского газа через Транскаспийский трубопровод, что еще больше укрепит статус Турции как энергетического хаба. После запуска газапровода Ыгдыр-Нахчыван рассматриваются возможности увеличения пропускной способности в ответ на растущий спрос, что укрепит двусторонние энергетические связи", - подчеркнул аналитик.

Она подчеркнула, что Турция и Азербайджан также работают над развитием зеленых энергетических коридоров.

"Инвестиции в зеленую энергетику между двумя странами не только ожидаются, но и активно развиваются. Турция приветствует переход Азербайджана к возобновляемым источникам энергии, поскольку это соответствует ее собственной стратегии по сокращению выбросов углерода и диверсификации энергобаланса. Партнерства Азербайджана с компаниями Masdar и ACWA Power в строительстве солнечной электростанции "Гарадаг" (230 МВт) и ветропарка Хызы-Абшерон (240 МВт) указывают на энергетический бум в секторе ВИЭ. Турция планирует интегрировать эти мощности в свою энергосистему через Нахчыван", - добавила Хазель Чаган-Элбир.

Аналитик заключила, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном оказывает трансформирующее воздействие на региональную энергетическую карту, укрепляя их позиции на мировом уровне.

Хаял Хатамзаде