В Сумгайыте поймали преступника, присвоившего 95 тыс. манатов

Житель Сумгайыта задержан по подозрению в присвоении 95 тыс. манатов путем злоупотребления доверием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отделения Сумгайытского городского управления полиции, был установлен и задержан 32-летний житель города Х.Гасанли, подозреваемый в мошенничестве.

По факту ведется расследование.