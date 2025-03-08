https://news.day.az/society/1735494.html В Сумгайыте поймали преступника, присвоившего 95 тыс. манатов Житель Сумгайыта задержан по подозрению в присвоении 95 тыс. манатов путем злоупотребления доверием.
В Сумгайыте поймали преступника, присвоившего 95 тыс. манатов
Житель Сумгайыта задержан по подозрению в присвоении 95 тыс. манатов путем злоупотребления доверием.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отделения Сумгайытского городского управления полиции, был установлен и задержан 32-летний житель города Х.Гасанли, подозреваемый в мошенничестве.
По факту ведется расследование.
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