Вот так недавно взорвалась ракета Starship во время испытаний

Опубликовано видео с видом из иллюминатора самолёта на обломки ракеты Starship.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

7 марта компания SpaceX осуществила восьмой запуск сверхтяжелой ракеты Starship, который прошел по тому же сценарию, что и предыдущие испытания. Ускорителю Super Heavy вновь удалось успешно посадить, однако сам космический корабль потерял управление и вскоре взорвался.

Запуск ракеты прошел в штатном режиме. 123-метровая ракета взмыла в небо и начала набирать высоту. После отделения от корабля ускоритель Super Heavy вернулся на место старта, несмотря на отказ двух двигателей Raptor. Он успешно замедлил свою скорость, и манипуляторы башни Mechazilla подхватили его.

Тем не менее, это не смогло компенсировать основной неудачи. Как и в предыдущем испытании, когда Starship оставалась всего несколько десятков секунд от выхода на заданную траекторию, у ракеты отказали несколько двигателей, вероятно, из-за пожара. Это привело к потере ориентации и связи с кораблем.

Вскоре в соцсетях появились видео, на которых видно взрыв корабля и его обломки, входящие в атмосферу. По всей видимости, Starship была уничтожена системой аварийного прекращения полета. Подобный инцидент произошел и во время предыдущего испытания, когда ракета разрушилась, вызвав зрелищный фейерверк над Карибами.