Тестовый запуск Starship вновь потерпел неудачу

7 марта компания SpaceX осуществила восьмой запуск сверхтяжелой ракеты Starship, который прошел по тому же сценарию, что и предыдущие испытания. Ускорителю Super Heavy вновь удалось успешно посадить, однако сам космический корабль потерял управление и вскоре взорвался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на universemagazine.com, запуск ракеты прошел в штатном режиме. 123-метровая ракета взмыла в небо и начала набирать высоту. После отделения от корабля ускоритель Super Heavy вернулся на место старта, несмотря на отказ двух двигателей Raptor. Он успешно замедлил свою скорость, и манипуляторы башни Mechazilla подхватили его.

Тем не менее, это не смогло компенсировать основной неудачи. Как и в предыдущем испытании, когда Starship оставалась всего несколько десятков секунд от выхода на заданную траекторию, у ракеты отказали несколько двигателей, вероятно, из-за пожара. Это привело к потере ориентации и связи с кораблем.

Вскоре в соцсетях появились видео, на которых видно взрыв корабля и его обломки, входящие в атмосферу. По всей видимости, Starship была уничтожена системой аварийного прекращения полета. Подобный инцидент произошел и во время предыдущего испытания, когда ракета разрушилась, вызвав зрелищный фейерверк над Карибами.

Причины аварии на данный момент остаются неизвестными, но факт того, что это уже вторая неудача подряд по аналогичному сценарию, стал серьезным вызовом для SpaceX. В последних двух полетах компания тестировала новую версию Starship с увеличенными топливными баками и множеством технических обновлений. Очевидно, что эта версия ракеты еще слишком не совершенна, и инженерам SpaceX предстоит внести значительные изменения в ее конструкцию, чтобы достичь успеха в будущем.