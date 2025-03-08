В Telegram появилась новая функция

Мессенджер Telegram запустил функцию платных сообщений для пользователей не из списка контактов, сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Теперь, чтобы отправить сообщение незнакомцу, который воспользовался этой функцией, придется заплатить "звезды" - это внутренняя валюта Telegram. Платные сообщения помогут в том числе не перегружать список чатов и "монетизировать свою популярность", считает руководство мессенджера.

Для активации "сообщений за звезды" необходима подписка Telegram Premium.

Кроме того, в мессенджере появилась расширенная информация о новых собеседниках. В частности, в переписке будут отражаться страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта.

"Когда пользователь не из вашего списка контактов пишет вам впервые, в чате с ним теперь отображается информационный блок с базовыми сведениями об собеседнике. Он поможет распознать мошенника или самозванца - или, наоборот, убедиться в надежности собеседника еще до того, как вы ему ответите", - говорится в блоге.