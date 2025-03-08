Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего участия в чрезвычайном заседании глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также различные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества.