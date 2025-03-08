https://news.day.az/politics/1735369.html Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего участия в чрезвычайном заседании глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего участия в чрезвычайном заседании глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также различные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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