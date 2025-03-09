https://news.day.az/society/1735611.html

К сведению метеочувствительных людей

Обнародован медико-метеорологический прогноз на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 10 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.