Автор: Зульфугар Ибрагимов

В страдающих избыточным "патриотизмом" кругах Армении истерика. Верховный судья, представлявший правительство Армении в международных судах, подал в отставку. Как сообщается, вместе с ним подала в отставку вся его команда. Сам Егише Киракосян объяснил этот шаг желанием заняться научной работой. Однако реваншисты и прочие истерики углядели в этом происки Баку.

Нашим соседям везде мерещится "рука Баку". Что бы не происходило в их стране и какие бы глупости не заявляли или не делали их власти.

Армянские СМИ с тревогой пишут, что еще в январе тот самый Киракосян в одном из интервью говорил о важности судебных разбирательств, инициированных Арменией, считая, что они вряд ли помешают заключению всеобъемлющего мира между двумя странами. И вдруг взял - и ушел. Мы не знаем точно, почему подала в отставку команда, занимавшаяся продвижением фальшивых армянских исков в различных международных инстанциях. Не знают этого и те, кто начинает засорять информационное пространство чепухой об "ответственности за чистки" и тому подобное, которой, дескать, боится Азербайджан и потому заставляет Пашиняна принимать подобные решения.

Во-первых, глупее довода придумать невозможно. Егише Киракосян не представляет какой-то важности, не имеет особого влияния или высокого авторитета, который помог бы Армении засуживать Азербайджан на основе своих кляуз. Ушел Киракосян - пришел другой. Любой другой на его месте станет пользоваться теми же инструментами.

Во-вторых, истерики напрасно так рьяно нападают на Никола Пашиняна, который, мол, поддался и готов все отозвать. Мол, не отзывай, Никол, мы еще покажем этому Азербайджану.

Как известно, Ереван набрался наглости и подал по совету своих опекунов несколько исков в Гаагский суд и в ЕСПЧ, обвиняя Азербайджан в военных преступлениях, оккупации (!) и тому подобном. Хотя эти инстанции были готовы плясать под дудку армянства, особых результатов добиться не удалось. Но невозможно не поражаться подобной безнравственности армянской стороны и даже судей международных инстанций, принимавших одиозные иски к рассмотрению. Пользуясь протекцией своих покровителей и преференциями "христианского братства", Ереван решил забежать впереди батьки и первым начать бомбить Баку обвинениями. Но что-то пошло не так. Сегодня Пашиняна обвиняют в том, что он обещал подать иск в Международный уголовный суд, но так и не подал. Ради этого Армения сама прицепилась к МУС, даже с Москвой из-за этого поссорилась, а тут...Истериков совершенно не останавливает тот факт, что Азербайджан не присоединился к МУС и делать этого не собирается, а значит, решения инстанции доставят армянам лишь временное извращенное удовлетворение. Не более.

Шум вокруг решения Киракосяна поднялся потому, что изменились подходы к международному правосудию, которое до сих пор занималось черт знает чем. С приходом Дональда Трампа Белый дом изменил свои приоритеты и отказался от правозащитной демагогии. В условиях, когда Вашингтон пригрозил МУС санкциями, шансы Армении получить практический результат вообще ушли в минус. Добиться одобрения своих исков ей не составит труда благодаря наличию лобби и заступников. Но Пашинян, которого соплеменники смешивают с грязью, понимает, что это не принесет практической пользы, а, наоборот, обернется для Армении большими проблемами. Прежде еще можно было рассчитывать на Штаты, которые, дескать, стукнут кулаком по столу, а теперь и по столу стучать некому.

"Международное право умерло! Международные суды больше не имеют большого веса в балансе международного правосудия, которое отдает приоритет силе над законом!" - вопят армянские голоса. Поразительная наглость - говорить о международном праве стране, которая в принципе никогда не знала, что это такое.

Если Еревану больше нечем заняться, если у Армении и армянского общества не осталось проблем, там могут настрочить еще пару другую исков. А мы посмеемся.