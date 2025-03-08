Почему интернет-покупки становятся популярными?

В последнее время растёт интерес к продажам через интернет, то есть посредством социальных сетей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, проведённый в Баку опрос показал, что большинство жителей считают этот способ более удобным для себя.

Все больше предпринимателей также отдают предпочтение онлайн-продажам. По словам специалистов, увеличение числа покупателей, выбирающих цифровую торговлю, ускорило переход бизнеса в онлайн-формат. Причем у этого вида торговли немало преимуществ.

Эксперт отмечает, что сегодня между традиционными магазинами и интернет-торговлей складывается конкуренция, а число людей, заинтересованных в онлайн-покупках, продолжает расти, особенно среди молодежи. Однако немало и тех, кто предпочитает сначала увидеть и протестировать товар, а затем приобретать его.

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