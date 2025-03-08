Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

Танкер и контейнеровоз столкнулись 7 марта в Мраморном море неподалеку от берегов Стамбула. Как сообщает агентство IHA, в результате из кораблей в море вылилась вода с неустановленными загрязнителями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что контейнеровоз врезался в нефтяной танкер длиной чуть больше 80 метров. К месту направились буксиры, пострадавших нет.

Пока неизвестно, произошла ли утечка топлива в море.

Авторы портала MarineTraffic утверждают, что танкер Mia шел под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы и направлялся в Румынию.