Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

Отмечается, что контейнеровоз врезался в нефтяной танкер длиной чуть больше 80 метров. К месту направились буксиры, пострадавших нет.

Пока неизвестно, произошла ли утечка топлива в море.

Авторы портала MarineTraffic утверждают, что танкер Mia шел под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы и направлялся в Румынию.