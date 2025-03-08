https://news.day.az/world/1735409.html Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула - ВИДЕО Танкер и контейнеровоз столкнулись 7 марта в Мраморном море неподалеку от берегов Стамбула. Как сообщает агентство IHA, в результате из кораблей в море вылилась вода с неустановленными загрязнителями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Отмечается, что контейнеровоз врезался в нефтяной танкер длиной чуть больше 80 метров.
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула - ВИДЕО
Танкер и контейнеровоз столкнулись 7 марта в Мраморном море неподалеку от берегов Стамбула. Как сообщает агентство IHA, в результате из кораблей в море вылилась вода с неустановленными загрязнителями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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