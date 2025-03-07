Иранская спортсменка установила мировой рекорд, сдвинув 18-тонный самолет

Иранская спортсменка из города Тебриз Гити Мусави, сдвинула с места самолет весом 18 т, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 7 марта сообщило агентство Mehr.

По словам спортсменки, правоохранительные органы Ирана поддержали ее стремление в установлении мирового рекорда. Именно они предоставили ей самолет для испытания.

"Я уже давно серьезно занимаюсь спортом, ранее мне удалось перетащить грузовик", - рассказала Мусави.

Спортсменка на протяжении трех лет ежедневно тренировалась по 2-3 часа. Занятия проходили под руководством профессиональных тренеров.

По словам Мусави, по ее рукам можно понять, сколько усилий она приложила, чтобы достичь цели. Она добавила, что для нее было важно доказать, что женщины сильные, решительные и уверенные в себе. По этой причине Мусави и хотела сделать то, чего никогда не делала ни одна женщина в мире.