Объявлены судьи матча "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
Объявлены назначения на матчи XXVI тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что также объявлены судьи на матчи тура, который начнется завтра.
Центральный матч "Араз-Нахчыван" - "Карабах" будет судить Камал Умудлу.
Премьер-лига Мисли
XXVI тур
8 марта
19:00. "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Фарид Гаджиев
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Лив Бона Деа Арена
9 марта
15:00. "Шамахы" - "Сабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Шамахинский городской стадион
17:30 "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Эмами, Кямранбей Рагимов
VAR: Рашад Ахмадов
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Стадион СК "Зиря"
10 марта
17:00 "Сумгайыт" - "Кяпаз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльчин Масиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
19:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
"Нефтчи Арена".
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