Трагическая смерть ребенка в Барде

Ребенок, упавший в новрузовский костер в селе Алачадырлы Бардинского района, скончался в больнице от ожогов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Ниджат Гурбанзаде (2019 г.р.), получивший ожоги в результате падения в новрузовский костер, скончался в больнице в Баку.

По факту проводится расследование.