https://news.day.az/society/1735411.html

Трагическая смерть ребенка в Барде

Ребенок, упавший в новрузовский костер в селе Алачадырлы Бардинского района, скончался в больнице от ожогов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Ниджат Гурбанзаде (2019 г.р.), получивший ожоги в результате падения в новрузовский костер, скончался в больнице в Баку. По факту проводится расследование.