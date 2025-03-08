https://news.day.az/world/1735499.html Сильный пожар в Берлине, много пострадавших Пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов центрального района Берлина, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сильный пожар в Берлине, много пострадавших
Пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов центрального района Берлина, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возгорание началось в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 15 человек получили легкие повреждения и один - тяжелые.
Пожар тушили около 70 пожарных. Они эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Четверо пострадавших были госпитализированы. Специалисты устанавливают причины пожара.
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