Пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов центрального района Берлина, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возгорание началось в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 15 человек получили легкие повреждения и один - тяжелые.

Пожар тушили около 70 пожарных. Они эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Четверо пострадавших были госпитализированы. Специалисты устанавливают причины пожара.