https://news.day.az/world/1735519.html В Аргентине продолжаются масштабные затопления - ВИДЕО Уже двое суток продолжается наводнение в 300-тысячном городе Байя-Бланко, в Аргентине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Часть населения эвакуировали из жилых домов, также сообщается об эвакуации пациентов и новорожденных из больницы и родильного дома.
В Аргентине продолжаются масштабные затопления - ВИДЕО
Уже двое суток продолжается наводнение в 300-тысячном городе Байя-Бланко, в Аргентине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Часть населения эвакуировали из жилых домов, также сообщается об эвакуации пациентов и новорожденных из больницы и родильного дома.
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