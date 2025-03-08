https://news.day.az/world/1735519.html

В Аргентине продолжаются масштабные затопления - ВИДЕО

Уже двое суток продолжается наводнение в 300-тысячном городе Байя-Бланко, в Аргентине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Часть населения эвакуировали из жилых домов, также сообщается об эвакуации пациентов и новорожденных из больницы и родильного дома.