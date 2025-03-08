Запад предал, Армения обманула

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские сепаратисты, отказавшиеся от азербайджанского гражданства в расчете на плюшки от Франции и прочих западных покровителей, остались ни с чем. Без плюшек и без дома. Сто тысяч (если верить армянской статистике, которой мы не верим) армян переехали в Армению как на перевалочный пункт, откуда собирались держать путь на запад, но запад не открыл им дверей и окон, и даже форточки. И теперь вся эта масса повисла на шее Еревана, которому и законных граждан прокормить сложно.

Армянские блогеры делятся горестными свидетельствами тяжкой доли добровольных переселенцев из Карабаха, переживших катастрофическое крушение надежд.

"Мы бомжи в Армении. У нас нет работы, у нас нет домов. Мы что, должны есть из мусорного контейнера, чтобы они (правительство Армении) поверили?", - цитируют блогеры граждан Армении, незаконно проживавших прежде в Азербайджане.

В апреле бывших карабахцев ожидает потеря государственной поддержки. Проект инициировало правительство, которому надоело кормить эту массу. Пашинян планирует отменить выплаты шуртвацам. Видимо, он тоже надеялся, что переместившиеся из Карабаха армяне не задержатся в Армении. Но они оказались не нужны не только Еревану, но и всем, кто подначивал и поджигал его со стороны.

На данный момент каждый беженец из НК получает 50.000 драмов ежемесячно. Эта сумма, пишут блогеры, достаточна только на пропитание одного человека, на коммунальные услуги, на аренду жилья и врачей денег не остается. И это при том, что цены на аренду квартир в Армении не ниже европейских. После изменений, запланированных правительством, только один член семьи будет получать 40 000 драмов, а все прочие - по 10 000 драмов. Кроме того, в рамках жилищной программы будут введены ограничения на жилую площадь на каждого члена семьи - 9 квадратных метров, что на 3 квадратных метра меньше, чем раньше.

Добровольные перемещенцы льют слезы и говорят, что даже во время "блокады" не чувствовали себя так мерзко. А оппозиция обвиняет Пашиняна в полном провале программы по обеспечению карабахских "беженцев" жильем.

По свидетельствам, приводимым в соцсетях, бывшие жители Карабаха живут в большинстве своем в очень плохих условиях. Местные армяне сдают им квартиры втридорога, причем, часто это жилье не имеет нормальных коммунальных условий и ремонта. Проблема в том, что карабахцев не любит не только Пашинян, но и собственно общество Армении.

Фактически ни по каким международным нормам эта масса не является беженцами или вынужденными переселенцами. Это тоже законные граждане Армении, имеющие гражданские паспорта. Все годы незаконного проживания в Азербайджане эти люди получали зарплату и социальные пособия из госбюджета Армении и имеют полное право восприниматься как полноправные налогоплательщики и жители страны. Поэтому они, по идее, должны были бы с самого начала пользоваться социальными правами в государстве своего гражданства. Но все оказалось сложнее, потому как будучи гражданами Армении, эти несчастные имели регистрацию на территории другого государства. Мало ли что они считали Карабах частью Армении. Для международного права их собственные фантазии не имеют никакого значения. А еще их мнимое "беженство" позволяет Еревану привлекать зарубежные гранты.

Что ж, за что боролись, на то и напоролись. Проживавшие в Карабахе армяне ведь мечтали о воссоединении с Арменией? Мечты, как говорится, сбываются.