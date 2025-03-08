Сколько заработает Рафаэль Физиев в Лас-Вегасе?

Объявлен гонорар, который получит азербайджанский спортсмен Рафаэль Физиев за бой с Джастином Гейджи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наш боец-​​легковес получит 300 000 долларов за участие в турнире UFC 313.

Американский спортсмен, который выйдет на ринг против нашего представителя во втором бою вечера, получит гонорар в размере 500 000 долларов США. Эти цифры - сумма, которую бойцы получат независимо от результата. У Физиева и Гейджи есть возможность победить и получить другие бонусы в бою в Лас-Вегасе, США.

В главном событии турнира UFC 313 сразятся россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра. За титульный бой Перейра получит один миллион, а Анкалаев - 750 тысяч. Доход бразильца от победы может составить 3,5 миллиона, а россиянина - 1,8 миллиона.

Отметим, что турнир UFC 313 начнется в 07:00 по бакинскому времени.