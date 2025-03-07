Автор: Зульфугар Ибрагимов

Еще не решив, а точнее, отложив в долгий ящик вопрос вступления в Евросоюз, Армения решила "удивить" мир очередным непродуманным шагом.

Как сообщают армянские СМИ, правительство Армении одобрило учреждение должности военного атташе РА при постоянном представительстве страны в Евросоюзе и Бельгии.

Напомним, что в феврале прошлого года был учрежден военный атташе республики при НАТО.

Сразу возникает законный вопрос: а зачем? Зачем Армении военный атташе при Евросоюзе? Мы уже не говорим о том, зачем Армении такой атташе при НАТО.

Вот как объясняется это в обосновании в самом постановлении. Указано, что решение принято в связи с активизацией сотрудничества Армении с ЕС и Бельгией в оборонной сфере. "Поддержка, оказываемая Армении в рамках Европейского фонда мира, начало переговоров по рамочному соглашению об участии республики в миссиях ЕС по урегулированию кризисов, а также существенное расширение компонента безопасности и обороны в новой повестке партнерства Армении с Евросоюзом создали благоприятные условия для дальнейшего развития военного сотрудничества с ЕС".

Похоже, опекуны крепко взялись за превращение Армении в перманентную угрозу стабильности региона. Приманка ярко окрашена, и Ереван, вывалив язык, спешит на эту "лампочку", абсолютно не задумываясь о последствиях. Страна вступает в военное сотрудничество с Евросоюзом, рассчитывая, что в случае реванша ее новые союзники окажутся более обязательными, чем предыдущие. О мирном сосуществовании и развитии в Армении, судя по всему, не задумывается никто. А заинтересованные круги в том же Евросоюзе готовы этим воспользоваться.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заведующая также так называемым Европейским фондом мира Кая Каллас уже внесла на рассмотрение Евросовета предложение о выделении Армении дополнительно 10 миллионов евро из фонда на "укрепление обороны".

Другие претенденты на руку и сердце Евросоюза должны бы лопнуть от зависти, видя, как ЕС обсыпает Армению миллионами евро.

То, как опекуны охаживают Ереван, показывает, что Армения - это последняя надежда ЕС удержаться в регионе. Грузия потеряна, Азербайджан всегда держался на расстоянии, и форточкой на Южный Кавказ остается только Армения. Гипотетическое членство в ЕС всегда служило приманкой, морковкой на веревочке, которую показывали странам с несоответствующими реалиям амбициями. Теперь эта морковка висит перед носом Еревана и он, пардон, на задних лапках бежит за приманкой. Можно понять тех, кто надеется на процветание после присоединения к "европейской семье", хотя таких примеров за всю историю ЕС не наблюдалось. Продолжают процветать те, кто процветал изначально, а кто надеялся на преференции от членства, так и остаются со своими проблемами, при этом взяв на себя и проблемы коллег по Евросоюзу. Так вот, процветание Армении от вступления в ЕС не грозит. Но вот, в чем дело - ни о каком процветании в Ереване и не думают. Главная задача - нарастить военную силу и попробовать отыграть ситуацию, сложившуюся после ноября 2020 года, назад. Даже сейчас, когда армянская государственность дышит на ладан, армянская сторона пытается ставить Азербайджану условия, торговаться и строить из себя хозяина положения. Нетрудно представить, как обнаглеет Ереван, если его вооружат до зубов.

Более того, никакого процветания и развития Армении на самом деле не хотят и ее опекуны. За пять послевоенных лет все эти новорожденные покровители ничего не сделали для того, чтобы помочь встать на ноги армянской экономике. Армянская экономика пока что держится благодаря антироссийским санкциям, но санкции сегодня-завтра будут отменены, и тогда Еревану придется считать каждый лум, чтобы платить по кредитам за дорогостоящее вооружение. Та же Франция, утверждающая, что ставит чаяния армянского народа чуть ли не выше чаяний французов, за эти годы могла бы восстановить в Армении какой-нибудь завод, помочь ее умирающему сельскому хозяйству. Что же Евросоюз не раскошелится на "перекресток мира" и не порадует Пашиняна? Думается, потому что развитие Армении, наоборот, затруднит манипуляции, а именно ради инструментов манипулирования ЕС и готов разбрасываться миллионами ради "укрепления обороны" страны, которой никто не угрожает.

За пять лет, прошедших после 44-дневной войны, Армения ни на шаг не продвинулась по пути развития. Эта страна находится в режиме ожидания, парализованная реваншистскими фантазиями. Все мысли и действия направлены только в одном направлении - вооружаться и вооружаться. Учитывая, что никто из соседей ей не угрожает (якобы угроза от Азербайджана - это тоже плод фантазии), объяснение только одно - Армения сама вынашивает планы реванша. Закупается наступательное и летальное оружие. Особенно в последнее время, как сообщается, армянская сторона подсела на беспилотники, вдохновленная украинскими ударами по российскому тылу.

Армения - страна-оккупант, пусть даже Вторая карабахская война избавила ее от этого статуса. Оккупанта и агрессора должна была бы, если следовать мировой практике и международным законам, ожидать не милитаризация, а принудительное разоружение. Как это было с Германией и Японией после Второй мировой войны. Но тут мы видим обратное. Западные круги прилагают все усилия к тому, чтобы помочь Армении вооружиться и восполнить разгром армянской армии.

Пока опекуны милитаризуют Армению, Ереван играет в миротворца, думая, что в Баку попадутся на эту мишуру. Между тем, в Баку все видят и все знают. Азербайджанская сторона уже устала предупреждать соседей о вреде необдуманных шагов и недальновидных планов. Если Армения хочет распрощаться с государственностью, это ее выбор. Но пусть имеет в виду, что все то, что ее заставляют закупать сегодня, завтра может превратиться в груду металлолома, став законной военной целью для азербайджанской стороны. Азербайджану вполне достаточно ползающей вдоль границы так называемой наблюдательной миссии ЕС. Появление вблизи азербайджанских границ каких-то военных средств и техники - это будет уже слишком. Это будет воспринято соответствующим образом, и обижаться за последствия Ереван должен будет только на своих опекунов, которые его, как говорится, плохому научили.