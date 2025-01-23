Автор: Эльчин Алыоглу

Директор Baku Network

13 дней назад офис, возглавляемый верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, подтвердил продление мандата миссии ЕС в Армении еще на два года. На первый взгляд, принятие этого решения может показаться рутинной дипломатической процедурой, но за этим стоит гораздо более масштабный геополитический план.

Под риторикой "поддержки мира" Брюссель намерен использовать наблюдательную миссию в Армении (ЕUMA) в качестве инструмента для изменения баланса сил на Южном Кавказе.

Деятельность EUMA, представленной ранее в качестве "исключительно наблюдательной миссии", со временем превращается в деятельность агентурного, разведывательного и военного характера.

Новый мандат предусматривает не только продолжение мониторинга ситуации, но и оснащение миссии военной техникой, спецтранспортом и вооружением. Европейские представители, которые раньше ограничивались "только биноклями и фотоаппаратами", теперь получат право на ношение оружия.

Переход от наблюдения к вооруженной деятельности наглядно демонстрирует стремление Европейского союза укрепиться в регионе не только политическим, но и военным путем.

Особое беспокойство вызывает планируемое размещение представителей EUMA на армяно-турецкой и армяно-иранской границах. Эти территории являются точками стратегической геополитической напряженности, где наиболее остро сталкиваются интересы таких крупных игроков, как Россия, Турция и Иран. Особо выделяется в данном контексте ситуация на армяно-турецкой границе. Она охраняется российскими пограничниками в соответствии с историческими соглашениями. Брюссель явно нацелен на постепенное вытеснение российских военных, в том числе стратегически важной 102-й военной базы в Гюмри. И это не просто дипломатический ход, а открытый вызов Москве и попытка повлиять на региональную динамику.

Вооружение EUMA было бы невозможно без активного участия Франции. Париж, главный идеолог этого плана, ищет новые возможности для укрепления своих геополитических позиций после того, как лишился значительной части своих возможностей влияния в Африке и столкнулся с кризисом на заморских территориях. Южный Кавказ стал удобной площадкой для реализации амбиций Франции. Эммануэль Макрон известен своей жесткой антироссийской и антиазербайджанской риторикой и открыто поддерживает идею "укрепления европейского присутствия" в регионе. Однако на самом деле это присутствие вызывает рост напряженности и новую гонку вооружений.

Эммануэль Макрон открыто говорит о защите Армении и усилении европейского влияния в регионе. За его риторикой стоят личные амбиции. Для Франции Армения - это инструмент, а не цель. Будущее и стабильность этой страны имеют значение для Парижа только в контексте реализации собственных интересов.

Поддержка Армении Европейским союзом сопровождается не только политической риторикой, но и реальными шагами. Через Европейский фонд мира Армения получила военную помощь в 2023-2024 годах, которая включает бронетехнику, системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Это подчеркивает, что Брюссель рассматривает Армению не как партнера, а как инструмент для достижения своих стратегических целей. Экономика, безопасность и будущее Армении интересуют европейских политиков только в том аспекте, если они могут быть использованы в геополитических играх.

Эта грязная и опасная политика в отношении региона делает неизбежным резкое сопротивление региональных игроков. Азербайджан с первого дня выразил недовольство предвзятостью миссии и игнорированием интересов Баку.

Официальный Баку в прошлом году предупредил, что эти попытки изменить баланс сил на Южном Кавказе приведут только к эскалации и новым конфликтам. Расширение мандата миссии Европейского союза в Армении и ее милитаризация еще больше подрывают уязвимую стабильность в регионе и создают угрозу миру.

Турция рассматривает эти европейские планы как угрозу своему влиянию. Для Анкары присутствие вооруженных подразделений Евросоюза на армяно-турецкой границе - это не просто вызов, а вмешательство в ее стратегические интересы.

Внимательно следит за ситуацией и Иран. Северная граница с Арменией имеет стратегическое значение с точки зрения национальной безопасности Тегерана. Высокопоставленные иранские чиновники, выступая против расширения миссии Европейского союза, неоднократно подчеркивали, что такие шаги подорвут региональную стабильность.

Вышеуказанная политика Брюсселя затрудняет принятие Европейского союза в качестве беспристрастного посредника. Расширение миссии Европейского союза в Армении - это шаг к эскалации, а не к миру. Франция, играя ключевую роль в этом процессе, использует Европейский союз для реализации своих амбиций. Эта политика не только подрывает региональную стабильность, но и угрожает общей безопасности на Южном Кавказе.

Брюссель должен пересмотреть свою политику и отдать предпочтение сбалансированному сотрудничеству вместо односторонней поддержки. В противном случае Европейский союз, потеряв доверие Азербайджана, Турции и Ирана, еще больше усилит напряженность в регионе. Южный Кавказ - регион, требующий тонкого баланса, и односторонние решения только осложняют ситуацию.

Напомним, что в марте 2023 года глава миссии ЕС Маркус Риттер заявил в интервью Deutsche Welle - "в нашем распоряжении только бинокли и фотоаппараты". В то время эти заявления звучали как гарантия того, что миссия останется чисто наблюдательной. Но за два года ситуация кардинально изменилась. Брюссель больше не скрывает, что миссия будет оснащена современной военной техникой, транспортными средствами, а ее сотрудники будут иметь право носить оружие. Эти шаги ясно показывают, что ЕС отошел от своей миротворческой риторики и перешел к военной стратегии.

Особую роль в этом процессе играет Европейский фонд мира. Этот инструмент, созданный для финансирования военных проектов ЕС, уже активно используется в целях наращивания военного потенциала Армении. В течение 2023-2024 годов этот фонд выделил большие средства на поставку бронетехники, систем ПВО и другой военной техники. Хотя формально эти шаги объясняются обеспечением безопасности Армении, на самом деле они превращают эту страну в площадку для зарубежных геополитических игр. В Баку этот подход давно расшифрован. Азербайджан неоднократно призывал ЕС воздержаться от односторонней политики, однако эти предупреждения были проигнорированы.

Брюссель создает новую волну конфликтов в регионе, Южный Кавказ становится ареной, на которой интересы региональных государств приносятся в жертву целям внешних сил. Политика, направленная на усиление Армении и увеличение военного присутствия ЕС, несет серьезные риски для всего региона. Такой подход, не учитывающий интересы Азербайджана, Турции и Ирана, выглядит как игра с огнем. Милитаризация миссии ЕС в Армении - это шаг, направленный не на мир, а на контроль и влияние.

Южный Кавказ - сложный и уязвимый регион, где каждый неверный шаг может стать искрой для нового конфликта. Европейский союз, который позиционирует себя как гарант мира, рискует стать источником напряженности. Если Брюссель продолжит курс милитаризации, это неизбежно приведет к последствиям, выходящим за пределы региона.

Решение Европейского союза о расширении своей миссии в Армении на 2025 год имеет геополитический контекст. Брюссель, прикрываясь миротворческой риторикой, превращает эту миссию в инструмент военно-политического давления. Южный Кавказ становится очередной ареной, где сталкиваются интересы глобальных и региональных игроков.

Милитаризация миссии ЕС несет серьезные риски для Южного Кавказа. Вместо того, чтобы способствовать стабильности, Брюссель обостряет существующие противоречия и создает новые линии напряженности. Односторонняя политика ЕС превращает его из субъекта, воспринимаемого как нейтральный партнер, в сторону конфликта. Вмешательство иностранных сил еще больше усугубляет противостояние между ключевыми региональными игроками, осложняя мирный процесс.

Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют непримиримую позицию против усиления европейского военного присутствия. Это приведет к дальнейшему усложнению региональной динамики, ослаблению безопасности и повышению риска эскалации. Южный Кавказ становится полем геополитической борьбы, где игнорируются местные интересы и преобладают амбиции иностранных держав.

Миссия Европейского союза в Армении превращается из миротворческой инициативы в инструмент политического давления и милитаризации. Под риторикой безопасности Брюссель продвигает стратегию геополитического превосходства, которая создает риски для стабильности региона.

Азербайджан, Турция и Иран открыто протестуют против такого вмешательства, подчеркивая, что шаги ЕС только углубят противоречия и создадут новую волну напряженности. Если Брюссель действительно заинтересован в стабильности на Южном Кавказе, ему следует пересмотреть свой подход. В противном случае ЕС рискует превратить существующую напряженность в полномасштабный кризис, потеряв доверие региональных игроков.

Очевидно, что Армения для Франции не партнер, а инструмент. Париж не пытается добиться долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Напротив, он готов пожертвовать миром в регионе и ослабить своих геополитических противников - Россию, Турцию и Азербайджан. Такая политика вызывает закономерные вопросы: насколько интересы Парижа и Брюсселя совпадают с интересами стабильности региона? Готовы ли они принять во внимание влияние своих действий на мир на Кавказе?